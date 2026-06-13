LILLIAN CARATがミッフィー＆ボリスのコラボアイテムを発売！パステルカラーの全5アイテムが登場
アイア株式会社が運営するファッションブランド「LILLIAN CARAT(リリアン カラット)」は、Dick Brunaのキャラクターをやわらかなパステルカラーで表現したスペシャルコレクション第2弾を、2026年6月1日より予約開始した。
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フェミニンカジュアルなテイストをベースに、トレンド感と個性を程よくMIXしたデイリースタイルを提案するブランドLILLIAN CARAT。第1弾に続く今回のコレクションでは、ミッフィーに加えて、Dick Brunaの仲間「ボリス」にもフォーカス。ミッフィーとボリス、それぞれの愛らしい表情やシルエットを活かしながら、LILLIAN CARATの世界観を投影した淡いカラーパレットで展開している。
■コラボアイテムをチェック！
■Dick Bruna ふわふわパーカー(9790円)
フロントにミッフィーをジャガード編みであしらったニットフーディ。フードにはミッフィーの耳を添えたデザインで、光沢感のある糸を使用したもちもちとした肌触りが特徴。フロントに配した大粒パールが上品なアクセントとなっている。肩の落ちたリラックスシルエットで展開する。カラーはイエロー、ピンク、ブルーの3色。
■Dick Bruna 3DパステルTシャツ(7590円)
イラストにエンボス加工を施し、ふっくらとした立体的な仕上がりのTシャツ。カラーごとに異なるイラストを配しており、スカートスタイルからカジュアルなパンツスタイルまで幅広いコーディネートに対応する。イエロー、ピンク、ブルーの3色展開。
■Dick Bruna マスコットチャームシュシュ(5390円)
ミッフィーとボリスのキャラクターモチーフを、やさしい毛並みのファーで表現したシュシュ。ミッフィーはホワイト、ボリスはピンクの2色展開で、大粒パールが上品な華やかさを加えている。ヘアアクセサリーとしての使用のほか、手首へ付けたりバッグのDカンへのチャームとしての活用にも対応する。シュシュとモチーフは取り外し可能で、その日の気分に合わせてアレンジできる。
■Dick Bruna マスコットトートバッグ(8690円)
Dick Brunaのキャラクターモチーフをやさしい毛並みのファーで表現したフリルトートバッグ。ふわふわで立体感のある仕上がりとなっている。軽やかな素材を使用したバッグ本体はオールシーズン対応で、内側には背面ポケットを備えている。Dカンには同コレクションの「マスコットチャームシュシュ」や「マスコットチャームポーチ」も着用できる。カラーはオフとピンクの2色。
■Dick Bruna マスコットチャームポーチ(5390円)
キャラクターモチーフをやわらかな毛並みのショートファーで表現したミニポーチ。ミッフィーはイエロー、ボリスはブルーのパステルカラーで展開する。パールチェーンと大粒パールがアクセントとなっている。内側にはオリジナルピスネームをあしらい、裏側には「LILLIAN CARAT」のロゴ刺繍を施している。
ジャガード編みのパーカーからファー素材のポーチまで、それぞれ異なる素材とデザインで仕上げられたコレクション。やわらかなパステルカラーに宿るミッフィーとボリスをチェックしてみて。
Illustrations Dick Bruna (C)copyright Mercis bv,1953-2026 www.miffy.com
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フェミニンカジュアルなテイストをベースに、トレンド感と個性を程よくMIXしたデイリースタイルを提案するブランドLILLIAN CARAT。第1弾に続く今回のコレクションでは、ミッフィーに加えて、Dick Brunaの仲間「ボリス」にもフォーカス。ミッフィーとボリス、それぞれの愛らしい表情やシルエットを活かしながら、LILLIAN CARATの世界観を投影した淡いカラーパレットで展開している。
■Dick Bruna ふわふわパーカー(9790円)
フロントにミッフィーをジャガード編みであしらったニットフーディ。フードにはミッフィーの耳を添えたデザインで、光沢感のある糸を使用したもちもちとした肌触りが特徴。フロントに配した大粒パールが上品なアクセントとなっている。肩の落ちたリラックスシルエットで展開する。カラーはイエロー、ピンク、ブルーの3色。
■Dick Bruna 3DパステルTシャツ(7590円)
イラストにエンボス加工を施し、ふっくらとした立体的な仕上がりのTシャツ。カラーごとに異なるイラストを配しており、スカートスタイルからカジュアルなパンツスタイルまで幅広いコーディネートに対応する。イエロー、ピンク、ブルーの3色展開。
■Dick Bruna マスコットチャームシュシュ(5390円)
ミッフィーとボリスのキャラクターモチーフを、やさしい毛並みのファーで表現したシュシュ。ミッフィーはホワイト、ボリスはピンクの2色展開で、大粒パールが上品な華やかさを加えている。ヘアアクセサリーとしての使用のほか、手首へ付けたりバッグのDカンへのチャームとしての活用にも対応する。シュシュとモチーフは取り外し可能で、その日の気分に合わせてアレンジできる。
■Dick Bruna マスコットトートバッグ(8690円)
Dick Brunaのキャラクターモチーフをやさしい毛並みのファーで表現したフリルトートバッグ。ふわふわで立体感のある仕上がりとなっている。軽やかな素材を使用したバッグ本体はオールシーズン対応で、内側には背面ポケットを備えている。Dカンには同コレクションの「マスコットチャームシュシュ」や「マスコットチャームポーチ」も着用できる。カラーはオフとピンクの2色。
■Dick Bruna マスコットチャームポーチ(5390円)
キャラクターモチーフをやわらかな毛並みのショートファーで表現したミニポーチ。ミッフィーはイエロー、ボリスはブルーのパステルカラーで展開する。パールチェーンと大粒パールがアクセントとなっている。内側にはオリジナルピスネームをあしらい、裏側には「LILLIAN CARAT」のロゴ刺繍を施している。
ジャガード編みのパーカーからファー素材のポーチまで、それぞれ異なる素材とデザインで仕上げられたコレクション。やわらかなパステルカラーに宿るミッフィーとボリスをチェックしてみて。
Illustrations Dick Bruna (C)copyright Mercis bv,1953-2026 www.miffy.com
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