ほかの人からは見えにくいバッグの中身は、服よりも自分の「好き」や個性があらわれるもの。オシャレなファッション関係者やインフルエンサーのバッグの中身を調査し、こだわりの愛用品や個人的エピソードを教えてもらいました。岩田槙子さん（スタイリスト）GISELeの看板スタイリストのひとりで、手がける配色企画は毎号人気。モダンとヴィンテージ風の要素をMIXしながら、レディに仕上げる私服も見のがせない。「長く使える上質