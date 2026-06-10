チーズガーデンから、夏のティータイムを彩る期間限定スイーツが登場します。2026年6月24日（水）より発売される「黒糖フィナンシェ」は、沖縄県産黒糖のやさしい甘みと香ばしさが楽しめる新フレーバー。また、爽やかな味わいで人気の「御用邸レモンチーズケーキ」や「御用邸レモンチーズクッキー」も販売中です。手土産や夏ギフト、自分へのご褒美にもぴったりな季