友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？ 今回、Ray WEB編集部は彼氏を優先する女友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公には、夏美という友だちがいます。彼女からご飯に誘われ、行くことになりました。最初はいろんな話を楽しくしていたのですが、次第に主人公との話よりもスマホに夢中になる夏美。話を聞くと