「なんとなく」着るとさっぱりと見える白。近しいものを重ねたり、時をへたようなヴィンテージ感を求めたり、ときには知識を深めることで味わいが増し、凝った印象へと近づける。白を着る日がよりよく変わる、選びと着方をあらためて。合わせる色も「白に近づける」「なじませる」ことを意識すれば、パキッとした白と差がつく色との組み合わせでも派手に見えずまとまりがよく。白を混ぜたような淡いトーンを基準に、チューニングを