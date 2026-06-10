松屋フーズは、2026年6月9日から「ネオトマトごろごろチキンカレー」を、全国の松屋で販売を開始しました（一部店舗を除く）。また、松屋フーズの公式アプリで最大100円引きになるクーポンを16日10時まで配信しています。優しいのにスパイシーな、新世代のトマトカレー大きなチキンが入った、大人気のごろチキシリーズに、暑い季節にピッタリの「ネオトマトごろごろチキンカレー」が仲間入りしました。ココナッツミルクの優しい味