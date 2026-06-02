セブン-イレブンは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを実施しています。今回は、2026年6月2日時点で発表されているキャンペーンを紹介します。揚げ物半額は4時間限定「1個買うと1個もらえる」キャンペーン6月2日から8日まで実施中の「1個買うと1個もらえる」キャンペーンは2つ。1つめの対象商品は、大塚食品「クリスタルガイザー」（310ml／700ml）。どちらか1本を購入すると、同商品のどちらか1本と引き