職員室に突然、保護者が訪問してきた!?X(旧Twitter)などのSNSで4コマを投稿している、モノモリ(@mono_moosu)さんの『モンペ』を紹介するとともに4コマを描くきっかけや反響についてインタビューした。【漫画】本編を読む■「モンペ」が来た！と職員室がざわついた!?モンペ01モンペ02「保護者の方が見えているみたいですよ」突然、職員室に保護者がやってきた。「誰ですか？」と聞くと「モンペの方みたいです」という。モンペとは、