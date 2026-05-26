岐阜県飛騨市神岡町の最奥に位置する「天空の牧場 奥飛騨山之村牧場」が、2026年4月25日に今シーズンの営業をスタートさせた。大自然の中で、トレッキングや動物との触れ合いから、本格ソーセージバイキングまで、家族みんなが一日中楽しめるスポットだ。今シーズンは、新登山道「Yamap新道」の開通や公共バスの新設など、うれしいアップデートも続々。都会の喧騒を忘れて、飛騨の空気を胸いっぱいに吸い込む特別な一日を計画して