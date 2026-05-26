開園前に大きな声であいさつをする母親【漫画を読む】開園前に大きな声であいさつをする母親だが…!?まえだ永吉(@eikiccy)さんがブログに投稿した『保護者支援もアンタ達の仕事でしょ？』がネットで注目を集めている。本作は保育園での勤務経験がある作者の体験談をもとにしたフィクションだ。あらすじとともに、作中の母親の言動について作者に話を聞いた。■仕事優先の母親と困惑する保育士2-22-32-4音喜多あいかさんは開園前に