かなり理不尽なクレームも、一応従業員に周知される。【漫画】本編を読むクレームにはさまざまな種類があるが、中には「それはもう無理では…？」と言いたくなるようなものも存在する。今回は、スーパーでチェッカー店員として働いていた狸谷(@akatsuki405)さんによる実録漫画「仕事での会話くらい許して欲しい話」を紹介する。■業務連絡すら“私語”扱い!?仕事での会話くらい許して欲しい話01仕事での会話くらい許して欲しい話02