「お手玉ちょうだい」とせがむ子どもたちにお手玉を渡そうとすると…!?【漫画】本編を読むライブドアブログ「ゆっぺのゆる漫画ブログ」やInstagramでエッセイ漫画を発信している、ゆっぺ(@yuppe2)さん。祖母・キヨさんの実話を描いた「親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話」は、多くの読者から感動の声が寄せられている。今回は、その中から戦時中の“疎開”にまつわるエピソードを紹介する。■養女として育った