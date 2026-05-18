ライフスタイルブランド「BAYFLOW(ベイフロー)」から、スヌーピーが登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」のコラボアイテムが到着！新作は2タイプのキーチャームで、そのバリエーションがとにかく豊富。あれもこれも欲しくなること必至のラインナップを一気にチェックしていこう。【写真】「BAYFLOW」から発売されたスヌーピーのキーチャームを見る「BAYFLOW」からスヌーピーのかわいいキーチャームが登場。豊富なバリエーショ