あ…手首が！なんか不穏な展開の予感【漫画】本編を読むオンラインショップでの買い物が日常となった現代。需要の増加に伴い、物流業は必要不可欠な存在だ。デジタル化が進む一方、いまだに人力に頼る部分も多く、荷物は人の手によって配達されている。「ハンネ」とはハンドルネームの略。いわゆる仮名のニックネームのこと荷送人は電話に出ないが、別の何かが出る展開か…!?散髪する様がプロ!!今回紹介するのは、フリマアプリで売