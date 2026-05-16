助けてほしいと泣きつく男の子。ヨカさんはどう対処した？【漫画】本エピソードを読む／「ボク怖いの」見知らぬ小学生に突然助けを求められ…7歳差の男の子兄弟を育てながらワーママとして働くヨカ(＠yoka9003)さんは、仕事の帰り道で見ず知らずの男の子から「ボク怖いの」と助けを求められた。時刻は14時30分ごろ。場所は田んぼが広がるのどかな住宅地で、ほかに通行人はいない。小学校低学年と思われる男子児童は、自転車で帰宅