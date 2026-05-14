15071226_615【漫画】「幽霊が視える葬儀屋さんと猫好きおじさん」を読む元ゲーム会社デザイナーという経歴を持ち、現在はストーリー漫画を中心に活躍する吉良いと(@kilightit)さん。個人での作品公開から商業誌まで幅広く活動する彼女の代表作「ようこそ亡霊葬儀屋さん」が、再び読者の涙を誘っている。2026年5月現在、SNSで5万3000超の「いいね」を集めているのが、エピソード「幽霊が視(み)える葬儀屋さんと猫好きおじさん」だ