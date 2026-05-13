「サンマルクカフェ」などを運営するサンマルクホールディングスが、東京スカイツリー(R)タウンの東京ソラマチに、東京初出店となる「BAKERY CAFE C(ベーカリーカフェC)」をオープンした。【写真】ソラマチ店限定の「東京スカイツリー(R)スムージー」、左から「幟」、「雅」、「粋」東京スカイツリー(R)と写真を撮りたくなる限定商品を販売するニューオープンの「BAKERY CAFE C」■日本のパンの価値を体験として届ける観光客や外国