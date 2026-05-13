一番の働き者でやさしい人が患者に暴力をふるっていた。水谷緑(@mizutanimidori)さんの新作『暴力病院〜看護助手が精神科で見たもの〜』を紹介するとともに話を聞く。※この記事はセンシティブな内容を含みます。ご了承のうえ、お読みください。【漫画】本編を読む■患者を蹴る!?精神科病棟で起きるリアルな現場『暴力病院〜看護助手が精神科で見たもの〜』003『暴力病院〜看護助手が精神科で見たもの〜』004『暴力病院〜看護助手