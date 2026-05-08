若いうちからに投資や貯蓄を行い、配当金や不動産収入などで生活できる目処が立った段階で早期退職し、「自由な時間」で生活していくことを目標とする「FIRE」。多くの人が憧れるこの生き方を漫画に描いたホンダアオイ(@hondagobo)さんの『1億円を貯めてFIREを目指した男の人生』を紹介するとともに話を聞く。【漫画】 『1億円を貯めてFIREを目指した男の人生』を読む■21歳からFIREを目指す！月額の総支出は6万2000円、残りはすべ