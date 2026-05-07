勇気を出して、保健室の先生に家でのことを打ち明けた。【漫画を読む】先生に虐待を受けていることを気づかれた娘だが…!?幼少期の実体験をもとに描かれたReina(@Reina770)さんの作品「感情を殺して生きた日々」。現在は穏やかな生活を送る著者だが、その背景には両親の離婚や再婚による複雑な家庭環境があった。本記事では第14〜19話を通して、当時の心情と出来事を振り返る。※本作にはセンシティブな表現があります。閲覧には十