「接客業の人には何してもいい」と思ってる人が多すぎ！【漫画】本編を読むデパートやスーパーで目にする試食販売。「食べたら買わなければいけない」という心理的ハードルから、つい足が遠のいてしまう大人と、純粋に「食べてみたい」と目を輝かせる子ども。そんな日常の光景の裏側に潜む、あまりに理不尽な人間模様を描いたのが、タジマオオカ(@pu92yu)さんの実録漫画『試食漫画』だ。試食販売には、アレルギー確認などの観点か