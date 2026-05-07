周りの意見に流されがちの主人公【漫画】本編を読む／全80ページ誰にでも初めての恋の思い出はある。高校時代、クラスの中心で目立つ存在だった彼。女子グループにいじめられていた主人公をかばってくれた憧れの存在だった。それから歳月は流れ、26歳になった主人公は新しい恋をするどころか、立派な貧困女子になっていた。生活費の足しにと仕事後に働けるキャバ嬢の募集に応募。その体験入店初日に、なんと初恋の彼と再会を果たす