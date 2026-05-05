所属長、事業部長からの有給許可を取るだけでも胃が痛いのに、さらに車内システムで何人もの許可を取り付けなければならない…。【漫画】本編を読む自身の妊娠をきっかけに育児や日常をテーマにした漫画を発信している、しゃけなかほい(@syake8989)さん。「ブラック企業シリーズ」は、実体験をベースにしたコミカルな作風で多くの共感を集めている。今回は、有給取得のハードルの高さを描いたエッセイ漫画「【ブラック企業の日常20