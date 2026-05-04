ER vet_P1【漫画】本作を読む「俺の目の前で命の火は消させない」。熱い思いを胸に、日夜動物たちの命と向き合う男性獣医師が主人公の物語だ。彼が目指すのはただの獣医ではなく、「Emergency Room(救急室)」と「veterinarian(獣医)」を合わせた“救急救命獣医師”である「ER vet」だ。ER vet_P2苦しんでいるのに、病院も閉まっていて救急車も呼べないER vet_P4鹿島が「ER vet」を志したきっかけは、20年前の夏のつらい思い出だっ