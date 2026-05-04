温度を一定に保ってくれるクール便。その利点を活かし、食品以外でもビックリするような物が送られることもある。【漫画】本編を読む「クール便＝冷やすためのサービス」と思いがちだが、北海道ではその常識が少し違うようだ。ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)さんが描くエピソードでは、地域ならではの“逆転現象”がコミカルに紹介されている。■常温なのにクール便状態!?北海道の配送事情『北海道民に聞いた、クール便の驚くべき