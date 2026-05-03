緑が深まる軽井沢に、落ち着いた森の静寂とアクティブな熱気が共存するエリアがある。「軽井沢プリンスホテル ウエスト」(長野県北佐久郡軽井沢町)の敷地内に広がる「ネイチャーランド カルプリの森」のキッズアクティビティゾーン、その名も「あそびの森」だ。JR軽井沢駅から徒歩圏内、「軽井沢・プリンスショッピングプラザ」にも隣接という抜群の利便性を誇りながら、一歩足を踏み入れればそこには子どもから大人まで楽しめるレ