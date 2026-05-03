宅急便の現場では、段ボールだけが主役じゃない。時に発送者のアイデアと勢いが詰まった“おもしろ梱包”が登場する。今回は、実際に見かけたユニークだけどちょっと心配になる梱包たちを紹介する。ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)さんの『運び屋ゆきたの漫画な日常』より『変わった梱包』をピックアップするとともに話を聞いた。【漫画】スーパーの袋!?→本編を読む■段ボールからはみ出てるけど無理やりフタをしている『変わった