娘の洋服を楽しそうに選んで購入された山口様。ところが後日、その娘がただならぬ怒りの気配をまとって店を訪れた。【漫画を読む】「全部返品で!!」と激高する娘さんの言い分とは…？アパレル業界で約10年働いていたゆき蔵(@yuki_zo_08)さんが描くのは、新人時代に経験した忘れられない出来事である。初めてできた顧客との関係が、思いもよらない形で崩れていく――現場の緊張感がそのまま伝わってくるエピソードだ。■初めての顧