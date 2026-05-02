「みゆたんさえいればいい」と、加恋に「推し」への熱い想いを語る澄雄。じゃあなぜメンズエステに来たのだろう？【漫画】本編を読むメンズエステを舞台に、客の心の奥底に触れていく人気漫画「メンエス嬢加恋・職業は恋愛です」。施術を通して“訳アリ”な客と向き合うセラピスト・加恋の姿を描く本作は、人間の弱さや孤独に切り込む作品である。今回登場するのは、30歳にして童貞を自称する桜之坊澄雄。彼が店を訪れた理由には、