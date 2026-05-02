傘の持ち方1【漫画】本編を読む待ちに待ったゴールデンウィーク。旅行やショッピングなど、おでかけ先で人混みを歩く機会が増えるだけでなく、連休を利用してマッチングアプリで新たな出会いを探す人もいるのではないだろうか。そんな長期休暇のリラックスタイムや移動中の読み物にぴったりなのが、ゐ(@irk_hrk)さんが描く痛快なコミックエッセイだ。傘の持ち方2傘の持ち方3日常の「あるある」から婚活の苦悩までを赤裸々に綴った