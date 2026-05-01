【牡牛座】2026年 5月の運勢タロット鑑定師mimielさんによる12星座別占い。5月のあなたの運勢は?牡牛座「何気ない会話」の中にある「次のステージへの扉」これまで頑張ってきたことに、静かに「ひと区切り」がつく月。そしてここから始まるのは、何気ないカジュアルな会話や、誰かからの紹介が“次の扉”を運んでくる、不思議な準備期間です。今のあなたに必要なのは、話すことより「聞く」こと。そこには恋も仕事もすべてを動かす