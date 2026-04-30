東京・渋谷で、フランスの名門サッカークラブ「パリ・サン＝ジェルマン」(以下、PSG)の体験型ポップアップ「ICI C'EST PARIS LA MAISON TOKYO(イシ・セ・パリ・ラ・メゾン・トウキョウ)」が、2026年5月2日(土)から5月5日(祝)までの4日間限定で開催される。サッカーファンはもちろん、パリのライフスタイルが好きな人、ゴールデンウィーク(GW)の予定がまだ決まっていない人も要チェック。【画像】1階はレトロアーケード筐体やサッカ