ザ・プリンス 京都宝ヶ池（京都府京都市左京区宝ヶ池）は、ホテルの日本庭園に建つ和風別棟「茶寮」で、和のアフタヌーンティーセット「Eight-tea-Eight」を、5月16日〜6月28日の期間の限定期日に予約制で販売します。和食料理長 後藤孝宏氏とパティシエ 須田悦夫氏、ベーカリー 小牧若奈氏のコラボレーションによる爽やかで美しい彩りのアフタヌーンティーセット。村野藤吾氏の遺した名建築「茶寮」で、日本茶とともにスイーツや