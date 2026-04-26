問題児な派遣、北内さん_Ｐ001【漫画】本編→「私、体臭うすいんで」の返事が…！アパレル業界で約10年の接客経験を持つゆき蔵(@yuki_zo_08)さん。当時の実体験をベースに描いた“接客業あるある”漫画「女社会の知られざる闇。」が注目を集めている。ゆき蔵さんの勤め先の人事部は「人件費は最大の経費＝経費は最大限カット」を掲げており、その影響で店舗にはしばしば個性的な派遣スタッフがやってくる。なかでも今回紹介する派