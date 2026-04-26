「お前たちは私のおかげで食っていけるんだぞ！」と義母から暴言を浴びせられた娘婿。温厚で優しい彼も、ついに黙ってはいられなくなった。【漫画】本編を読むライブドアブログ「ゆっぺのゆる漫画ブログ」やInstagram(@yuppe2)でエッセイ漫画を発信している漫画家・ゆっぺ(@yuppe__2)さんの作品「親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話」は、多くの読者の心をつかんでいる。読者からは「読んでほしい」「何度も読