多彩なエンターテインメントが集まる池袋は、親子で1日中楽しめる人気エリア。ビルの屋上に広がる「サンシャイン水族館」や星空を体感できる「プラネタリウム満天」、空の公園「てんぼうパーク」など、都会の中で自然と癒やしを感じるスポットが充実。ポケモンやトーマスといったキャラクター施設もそろい、子どもの好奇心を刺激する体験がいっぱい。天候を気にせず遊べる施設も多く、家族のおでかけに最適な街だ。【写真で見る】