東京湾の夜景を舞台に、花火の常識が覆る――。2026年5月23日(土)、お台場海浜公園で、未来型花火エンターテインメント「STAR ISLAND 2026」が開催される。花火・音楽・テクノロジーが融合した没入型ショーとして人気を集めてきた同イベントが、今年は“次元突破”をテーマに過去最大規模へと進化。デートにも家族のおでかけにもぴったりな一日を過ごす、未来型花火エンターテインメントとして注目を集めている。【写真】夜空に立