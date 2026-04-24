東北自動車道・佐野サービスエリア(上り線)が2026年3月17日に「ドラマチックエリア佐野(上り線)」としてリニューアルオープン。上下線を歩いて行き来できる環境を活かし、SA全体を1つの公園のように楽しめる“佐野パークSA”として生まれ変わった。佐野らーめんをはじめとしたご当地グルメ、地域色豊かなお土産、隈研吾建築都市設計事務所監修の開放的な建築デザインなど、旅の途中で立ち寄りたくなる魅力が詰まったスポットとなっ