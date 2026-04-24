ベネリック株式会社は、1983年に株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツのオリジナル雑貨として誕生した「タマ＆フレンズ〜うちのタマ知りませんか？〜」のカプセルトイの新商品が登場！【画像】ほかのデザインや「シャカシャカフレークシール風チャーム」を見る「タマ＆フレンズ」は1983年、女子中高生を中心に起こった文具雑貨ブーム(ファンシーグッズブーム)のなか、株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツのオリジナル雑