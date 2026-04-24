東京スカイツリー(R)でTVアニメ『ブルーロック』との初コラボイベント「BLUE LOCK EPISODE 空 in 東京スカイツリー」が、2026年7月6日(月)まで開催中。GWや初夏のおでかけ先を探している人は、まずはこの記事で全貌をチェックしよう。【画像】『ブルーロック』×東京スカイツリーをもっと見る東京スカイツリーと『ブルーロック』の初コラボイベント「BLUE LOCK EPISODE 空 in 東京スカイツリー」■ブロマイド付き入場券を販売中！6