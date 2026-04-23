【漫画】本編を読む現役の郵便配達員である送達ねこさん。自身が出逢った怪異や同僚から寄せられた怪談・奇談を漫画にし、SNSで発信しています。今回は、そんな「郵便屋が集めた奇談」の中から特に反響の大きかったストーリーをお届けします。→「郵便屋が集めた奇談」をはじめから読む家族の攻防_P01家族の攻防_P02家族の攻防_P03家族の攻防_P04家族の攻防_P05家族の攻防_P06家族の攻防_P07家族の攻防_P08家族の攻防_P09家族の攻