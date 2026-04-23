「私達の仕事は"接待"じゃない！」。ストーカー男のつきまといに恐怖を感じていた時、頼もしい姉御肌の人物が見方してくれた！ストーカー男のつきまといに恐怖を感じていた時、頼もしい姉御肌の人物が見方してくれた！【漫画】本エピソードを読むアパレル業界で約10年働いていたゆき蔵(@yuki_zo_08）さんは、華やかなイメージとは裏腹な現場のリアルを漫画にして発信している。今回紹介するのは、接客中に出会った“普通の客”が、