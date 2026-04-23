からばく社(@100nichigonoRT)さんがXに投稿しているレントゲン技師の漫画が書籍化された。今回は、知られざるレントゲン技師と医療現場の裏側を描く『ギャル技師ちゃんのやべぇ日常〜放射線技師のかわいくないお仕事〜』から『ギャルとフリーダムな高齢者』を紹介するとともに話を聞く。【漫画】うまく伝えるって難しい…。■技師「ボタンや金具ついてないですか？」→患者さん「うん、ない！」いやあるよ!!【漫画】うまく伝えるっ