地域医療に貢献する「近石病院」が運営するカフェ「カムカムスワロー」。栄養ケアや地域のコミュニティをつなぐ場としてどのような活動を行っているのか、栄養科課長の管理栄養士、淺野一信さんに伺った。【画像】評判を呼ぶランチの一例。ハンバーグランチ岐阜市にあるカフェ「カムカムスワロー」「カムカムスワロー」を立ち上げるきっかけとなったのは、近石病院の歯科・口腔外科医師、近石壮登さんによる発案だ。「訪問医療で訪