新潟県が誇る豊かな食文化を、単なる「料理のおいしさやレストランのクオリティ」だけでなく、地域の歴史やサスティナビリティといった多角的な視点で評価する「新潟ガストロノミーアワード」。2026年、第3回目を迎えた本アワードでは、168の飲食店や一次産業従事者が選出された。米どころ・酒どころとして知られる新潟だが、近年は“食を目的に訪れる旅＝ガストロノミーツーリズム”の注目度が急上昇。本アワードは、そんな新潟の