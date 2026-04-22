カナダ発のスキンケアブランド「The Ordinary」(オーディナリー)による“コンビニエンスストア”をコンセプトにしたポップアップイベント「The Ordinary Mini-Mart.」が、2026年4月23日(木)から4月29日(祝)まで大阪・南堀江にて開催。東京で話題となったイベントが、ついに関西に上陸する。【写真】コンビニさながらのレジカウンター ※東京・下北沢での開催時の様子ポップアップイベント「The Ordinary Mini-Mart.」大阪会場のイ