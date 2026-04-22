強迫性障害を患うA君【漫画】本編を読むアヤ(@aokitajimaru)さんが描く漫画「握手」は、強迫性障害と向き合う少年の勇気を描いた一作だ。ナース専科にて公開された本作は、実際に看護師から寄せられたエピソードを基にしている。目に見えない不安や恐怖と闘う当事者の心の内を、著者のインタビューとともに紐解く。■手袋を外した少年の決意【ナース漫画】「握手」010203主人公の看護師は、研修中にA君という少年と出会う。彼は強