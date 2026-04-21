【漫画】「ハネムーンプランナーと不倫した夫の末路」1-1【漫画】本編を読む新婚の夫が不倫、しかも相手は自分たちのハネムーンを計画したプランナーだった。幸せの絶頂から一転、絶望の淵に突き落とされた妻が取るべき行動とは。SNSで話題の「スカッとする漫画」の旗手・ぽん子さん( @ponko008 )の話題作「ハネムーンプランナーと不倫した夫の末路」が注目を集めている。「ハネムーンプランナーと不倫した夫の末路」1-2「ハネムー