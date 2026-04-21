幸せな新婚旅行のはずが…担当プランナーと夫が密会。サレ妻が仕掛けた“壮絶な復讐”の行方【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
新婚の夫が不倫、しかも相手は自分たちのハネムーンを計画したプランナーだった。幸せの絶頂から一転、絶望の淵に突き落とされた妻が取るべき行動とは。SNSで話題の「スカッとする漫画」の旗手・ぽん子さん( @ponko008 )の話題作「ハネムーンプランナーと不倫した夫の末路」が注目を集めている。
物語の舞台は旅行会社。プランナーのみゆは、ハネムーンの相談に訪れたある夫婦に目を付ける。夫は容姿端麗で高年収。一方で妻を「地味」と見下すみゆは「自分の方がふさわしい」という歪んだ自信から、驚くべき行動に出る。夫婦が残した個人情報を悪用し、「奥様へのサプライズ」という口実で夫に接触を図るのだ。
■「事実は小説よりも奇なり」読者の実体験が生むリアルな恐怖
本作は、ぽん子さんが読者から寄せられた実話をベースに、フィクションを交えて構成した一作だ。「どのタレコミも『事実は小説よりも奇なり』で、衝撃を受けます。漫画にすると読者から『似たような人が周りにいます！』という声が届くので、さらに驚きますね」とぽん子さんは語る。
制作における最大のこだわりは、キャラクターの表情にある。特に「やばい人たち」を描く際は、人間の汚さを煮詰めたような、思わずゾクッとする表情を大げさに表現しているという。エンターテインメントとして、各話のラストに必ず「続きが気になるコマ」を配置する工夫も、多くの読者を惹きつける要因となっている。
■嫌な思い出も「笑い」に昇華。自分を守るための3手順
これまでで最も印象に残っているのは、話の提供者からの「漫画になったおかげでスッキリした。今は友達と笑いながら読んでいる」という言葉だという。自身の作品が、誰かの辛い過去を浄化する一助となっていることに、強いやりがいを感じている。
「もしもやばい人に会ってしまったら、1.距離を取る、2.観察する、3.ぽん子にタレコミを入れる。この3手順で笑いに変えましょう！」と、読者へ力強いアドバイスを送るぽん子さん。2027年にはKindleでの出版も視野に入れているという。
裏切りの果てに待つ因果応報の結末。許されざる不倫劇の全貌は、ぽん子さんのInstagramやブログで確認できる。日々のストレスを抱える人は、鮮やかな「末路」を見届けてはいかがだろうか。
取材・文=松原明子
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。