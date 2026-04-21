妹に愛犬を紹介する姉【漫画】本編を読む行き慣れた姉の家に、見知らぬ「犬」がいる。犬が苦手な人にとって、それは新鮮でありながらも、どこか落ち着かない奇妙な光景だ。X(旧Twitter)に投稿され、愛犬家のみならず多くの読者の心を掴んだのが、やまもと妹子(@yama_imo208)さんの実録漫画『姉の犬から目が離せない』である。姉夫婦が飼い始めた中型犬・すずちゃん。最初は「おっかなびっくり」だった妹が、弱々しく儚げなその存在